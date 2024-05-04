У Словенії проведуть референдум, де проголосують за евтаназію та вирощування канабісу

Референдум відбудеться 9 червня, якщо Конституційний суд не вирішить інакше.

Джерело фото: sloveniatimes.com

У Словенії 9 червня відбудеться референдум про легалізацію евтаназії, вирощування канабісу та запровадження преференційного голосування на загальнонаціональних виборах, якщо Конституційний суд не вирішить інакше.

Референдум проходитиме одночасно з виборами депутатів Європейського парламенту.

Про це повідомляє «The Slovenia Times».

Найбільша партія правлячої коаліції Рух «Свобода» запропонувала поєднати референдуми з виборами, щоб підвищити явку. Опозиція безуспішно намагалася перенести референдум на 24 листопада, коли має відбутися ініційоване нею голосування про будівництво нового ядерного реактора.

Тепер опозиція намагається оскаржити проведення референдуму через Конституційний суд, наголошуючи, що питання про евтаназію нібито суперечить положенню в Конституції про гарантії права на життя.

Питання щодо канабісу було суттєво змінено під час парламентського процесу: від початкової пропозиції щодо підтримки вирощування, переробки, продажу та використання канабісу в медичних цілях до двох окремих питань щодо підтримки виборцями культивування та обробки канабісу конопель для медичних цілей, а також «вирощування та зберігання конопель для обмеженого особистого використання».

Питання змінили після того, як парламентська юридична служба нагадала ініціаторам, що продаж і використання коноплі в медичних цілях вже дозволені, але не вирощування.

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