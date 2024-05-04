Заволодів коштами на купівлю генератора для медзакладу: на Тернопільщині підозрюють підприємця

За даними слідства, підприємець заволодів 131 тис гривень, які були виділені на закупівлю дизельного генератора та вніс завідомо неправдиві відомості в акт приймання виконаних робіт.

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На Тернопільщині підприємця підозрюють у заволодінні коштами на купівлю генератора для медичного закладу райцентру. Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

Так, за процесуального керівництва Бучацької окружної прокуратури повідомлено про підозру місцевому підприємцю у заволодінні бюджетними коштами, а також у підробленні офіційних документів (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у грудні 2022 року підприємець, зловживаючи службовим становищем, в умовах воєнного стану, заволодів бюджетними коштами, виділеними на закупівлю дизельного генератора в сумі 131 тис грн та вніс завідомо неправдиві відомості в акт приймання виконаних робіт.

Також, вже повідомлено про підозру посадовцю, що здійснював технічний нагляд на об’єкті та неналежно виконував свої службові обов’язки (ч. 1 ст. 367 КК України).

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