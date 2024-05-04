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Мешканці Донеччини можуть безкоштовно евакуюватися на захід країни: куди звертатися

18:25, 4 травня 2024
Жителі Покровського району можуть безкоштовно евакуюватися до Волинської області.
Мешканці Донеччини можуть безкоштовно евакуюватися на захід країни: куди звертатися
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Жителі Покровського району на Донеччині можуть безкоштовно евакуюватися до Волинської області. Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація.

«Через постійні обстріли та терор мирного населення з боку рф мешканці Донеччини вимушені покидати рідні домівки та евакуюватись до більш безпечних регіонів», - сказано у повідомленні.

Наступний евакуаційний рейс до Волинської області заплановано на 10 травня. А сама евакуація здійснюється безкоштовно.

Для попереднього запису охочі мають залишити заявку, зателефонувавши на номер «гарячої лінії»: 098 890 33 18.

Для евакуації тяжко хворих і людей з інвалідністю діють номери: 0 800 332 614, (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (096) 108-60-48.

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