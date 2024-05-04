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Google зробив ШІ-модель Gemini доступною у більшій кількості країн, серед них – Україна

22:58, 4 травня 2024
Компанія розширила доступність Gemini на нові мови та країни світу.
Google зробив ШІ-модель Gemini доступною у більшій кількості країн, серед них – Україна
Джерело фото: ukraine.googleblog.com
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Google робить доступними ключові функції Gemini для більшої кількості мов і країн. Про це йдеться у блозі компанії.

Завдяки оновленню можна буде використовувати можливості Gemini на мобільних пристроях для написання текстів, планування, навчання.

Google зазначає, що це важливий перший крок у створенні справжнього помічника на базі штучного інтелекту – такого, що розмовляє, мультимодальний і корисний.

Для того, щоб скористатися Gemini на Android, потрібно активувати Google Асистент на своєму телефоні і прийняти запрошення спробувати Gemini. В Україні ця функція поки що доступна англійською мовою для голосових запитів, проте українською можна вводити запити текстом.

Протягом наступних кількох тижнів компанія надасть доступ до Gemini прямо з додатка Google для iOS. Поки ця функція працює в Україні, якщо в iOS обрано англійську мову у розділі «Мова та регіон».

Крім того, Google також розширює доступність функції Extensions (Розширення) для всіх мов і країн, які Gemini зараз підтримує, включно з українською. За допомогою Розширень Gemini може заощадити час, отримуючи відповідну інформацію з програм і служб Google. Наприклад, якщо ви та ваші друзі плануєте подорож, ви можете попросити Gemini вибрати дати з Gmail, які підходять для всіх, знайти інформацію про рейси та готелі на основі цих дат і місць, знайти відео на YouTube про те, що взяти з собою, і підсумувати список того, що треба з собою взяти — все в одній розмові.

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