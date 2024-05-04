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Кожен десятий новий бізнес у Польщі у минулому році відкрили українці

22:29, 4 травня 2024
Торік українці відкрили там 30 325 нових компаній.
Кожен десятий новий бізнес у Польщі у минулому році відкрили українці
Джерело фото: ЗМІ
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Кожним десятим новим індивідуальним підприємцем у Польщі за підсумками 2023 року став українець. Про це повідомили у консультаційному центрі Дія.Бізнес у Варшаві, пише «Укрінформ».

Торік українці відкрили 30 325 нових компаній. А загалом за 2022 – 2023 рік українці зареєстрували в Польщі 48 464 ФОПи.

Як зазначили у Дія.Бізнес, до початку повномасштабного вторгнення в середньому кількість реєстрацій нових бізнесів українцями у Польщі не перевищувала 200 на місяць. Після початку повномасштабного вторгнення вже навесні 2022 року ця цифра сягнула близько 1 700 підприємств. У середньому, за підсумками 2022 року, кількість нових ФОПів, зареєстрованих українськими резидентами, склала 2 тисячі. А у 2023 році цей показник збільшився майже до 3 тис. реєстрацій на місяць.

Українці започатковують власну справу переважно у Варшаві (9 406 компаній), Кракові (2 661) та Вроцлаві (2 128).

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