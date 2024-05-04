Каждый десятый бизнес в Польше в прошлом году открыли украинцы

В прошлом году украинцы открыли там 30 325 новых компаний.

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Каждым десятым новым индивидуальным предпринимателем в Польше по итогам 2023 стал украинец. Об этом сообщили в консультационном центре Дія.Бізнес в Варшаве, пишет «Укринформ».

В прошлом году украинцы открыли 30 325 новых компаний. В целом же за 2022 – 2023 год украинцы зарегистрировали в Польше 48 464 ФЛП.

Как отметили в Дія.Бізнес, до начала полномасштабного вторжения в среднем количество регистраций новых бизнесов украинцами в Польше не превышало 200 в месяц. После начала полномасштабного вторжения уже весной 2022 года эта цифра составила около 1 700 предприятий. В среднем, по итогам 2022 года, количество новых ФЛП, зарегистрированных украинскими резидентами, составило 2 тысячи. А в 2023 году этот показатель увеличился почти до 3 тыс. регистраций в месяц.

Украинцы начинают собственное дело преимущественно в Варшаве (9406 компаний), Кракове (2661) и Вроцлаве (2128).

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