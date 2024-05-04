В Харькове мужчина притворился священником, чтобы украсть церковную атрибутику и деньги

Злоумышленник представился священнослужителем и, добившись благосклонности прихожан, «одолжил» подрясник, требный набор, деньги и взял «на освящение» золотую цепочку.

В одном из храмов Харькова мужчина представился священнослужителем и, добившись благосклонности прихожан, «одолжил» подрясник, нужен набор, деньги и взял «на освящение» золотую цепочку. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Харьковской области.

Установлено, что мужчина попросил на территории одного из храмов города церковных атрибутов и 7 тысяч гривен, объяснив это необходимостью организовать похороны родителей. Он обещал вернуть вещи на следующий день, однако после этого не выходил на контакт.

Также злоумышленник взял у мужчины на территории храма золотую цепочку с крестиком для «освящения», после этого владелец украшений не видел.

Преступник, действовавший на территории одной из религиозных организаций Салтовского района Харькова, нанес ущерб почти на 64 тысячи гривен.

В мошенничестве подозревают 28-летнего местного жителя, ранее судимого за аналогичные преступления. Максимальное наказание, которое может получить преступник – три года лишения свободы.

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