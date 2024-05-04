В рф объявили в «розыск» Президента Украины Владимира Зеленского

Президент Украины оказался в базе розыска мвд рф.

Министерство внутренних дел страны-агрессора объявило в розыск Президента Украины Владимира Зеленского.Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Владимир Александрович Зеленский, 25.1.1978. Разыскивается по статье УК», - говорится в данных мвд рф.

В то же время ведомство не разглашает статью, по которой Владимир Зеленский якобы разыскивается. В базе также отмечается место рождения Президента - Кривой Рог Днепропетровской области Украины.

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