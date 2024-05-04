Латвийская армия начала готовить оборону из рвов на границе с рф

На границе с россией и беларусью военные создадут цепь опорных пунктов.

Иллюстрационное изображение: Armīns Janiks, Министерство обороны Латвии

Вдоль границы Латвии с россией и беларусью военные создадут цепь опорных пунктов – защитные укрепления, разнообразные препятствия и склады боеприпасов, и латвийская армия уже начала рыть там противотанковые рвы. Об этом сообщает LSM.

Первая оборонная линия строится уже в километре от границы с россией, недалеко от пограничного пункта Терехово.

Укрепление восточной границы Латвии и реализация плана антимобильности — это часть общей балтийской линии укреплений. Государство в течение пяти лет на создание линии потратит 303 миллиона евро.

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