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Латвийская армия начала готовить оборону из рвов на границе с рф

22:00, 4 мая 2024
На границе с россией и беларусью военные создадут цепь опорных пунктов.
Латвийская армия начала готовить оборону из рвов на границе с рф
Иллюстрационное изображение: Armīns Janiks, Министерство обороны Латвии
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Вдоль границы Латвии с россией и беларусью военные создадут цепь опорных пунктов – защитные укрепления, разнообразные препятствия и склады боеприпасов, и латвийская армия уже начала рыть там противотанковые рвы. Об этом сообщает LSM.

Первая оборонная линия строится уже в километре от границы с россией, недалеко от пограничного пункта Терехово.

Укрепление восточной границы Латвии и реализация плана антимобильности — это часть общей балтийской линии укреплений. Государство в течение пяти лет на создание линии потратит 303 миллиона евро.

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