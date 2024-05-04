В Киеве начался очередной опрос по переименованию улиц – где проголосовать

Голосование продлится до 12 мая.

Источник фото: multidruk.com.ua

В Киеве планируется переименовать еще 16 улиц, 2 переулки и одну площадь. Голосование уже началось в приложении «Киев Цифровой» и продлится до 12 мая.

Переименовать предлагают следующие улицы: Тургенева, Брюсова, Боткина, Наумова, Крылова, Чаадаева, Станиславского, Стрелковую, Ковалевской, Вузовскую, Заслонова, Нахимова, Достоевского, Пушкина, пер. Вешенский, Мельниченко, Есенина, а также переулок Бехтеровский и площадь между улицами Сичеславской и Геория Кирпы в честь Североатлантического альянса (НАТО).

Проголосовать можно в разделе «Опросы».

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