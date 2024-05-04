ПФУ получил от единого соцвзноса на 8 млрд гривен меньше от запланированного

За январь – апрель в бюджет ПФУ фактически поступило 148 млрд грн от уплаты ЕСВ, распределенного на общеобязательное государственное пенсионное страхование.

В Пенсионный фонд в январе-апреле 2024 года поступило 148 млрд грн от единого социального взноса (ЕСВ), что на 8,1 млрд грн меньше запланированного. Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.

Согласно обнародованным оперативным данным, за январь – апрель 2024 года в бюджет Пенсионного фонда фактически поступило 148 млрд грн от уплаты единого социального взноса, распределенного на общеобязательное государственное пенсионное страхование. Это на 8,1 млрд грн меньше, чем было запланировано.

В целом, доходы ПФУ (часть социального взноса + другие платежи) за четыре месяца текущего года составляли 158,7 млрд грн, что на 16,4 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, из государственного бюджета на финансирование пенсионных выплат за январь-апрель было перечислено 81,9 млрд грн (-1,0 млрд грн до показателей 2023 года).

На выплату жилищных субсидий и льгот в ПФУ за указанный период поступило 20,1 млрд грн, доходы на общеобязательное государственное социальное страхование – 10,8 млрд грн.

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