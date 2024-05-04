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У Києві розпочалося чергове опитування щодо перейменування вулиць – де проголосувати

16:15, 4 травня 2024
Голосування триватиме до 12 травня.
У Києві розпочалося чергове опитування щодо перейменування вулиць – де проголосувати
Джерело фото: multidruk.com.ua
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У Києві планують перейменувати ще 16 вулиць, 2 провулки та одну площу. Голосування вже розпочалося у застосунку «Київ Цифровий» і триватиме до 12 травня.

Перейменувати пропонують такі вулиці: Тургенєва, Брюсова, Боткіна, Наумова, Крилова, Чаадаєва, Станіславського, Стрілкову, Ковалевської, Вузівську, Заслонова, Нахімова, Достоєвського, Пушкіна, пров. Вешенський, Мельниченка, Єсеніна, а також провулок Бехтерівський та площу між вулицями Січеславською та Георія Кірпи на честь Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Проголосувати можна у розділі «Опитування».

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