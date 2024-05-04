Латвійська армія почала готувати оборону із ровів на кордоні з рф

На кордоні з росією та білоруссю військові створять ланцюг опорних пунктів.

Ілюстраційне зображення: Armīns Janiks, Міністерство оборони Латвії

Уздовж кордону Латвії з росією та білоруссю військові створять ланцюг опорних пунктів – захисні укріплення, різноманітні перешкоди та склади боєприпасів, і латвійська армія вже почала рити там протитанкові рови. Про це повідомляє LSM.

Перша оборонна лінія будується вже за кілометр від кордону з росією, недалеко від прикордонного пункту Терехово.

Зміцнення східного кордону Латвії та реалізація плану антимобільності – це частина загальної балтійської лінії укріплень. Держава протягом п'яти років на створення лінії витратить 303 мільйони євро.

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