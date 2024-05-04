В рф оголосили в «розшук» Президента України Володимира Зеленського

Президент України опинився у базі розшуку мвс рф.

Міністерство внутрішніх справ країни-агресорки оголосило в розшук Президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

«Володимир Олександрович Зеленський, 25.1.1978. Розшукується за статтею КК», - йдеться у даних мвс рф.

Натомість відомство не розголошує статтю, за якою Володимир Зеленський нібито розшукується. У базі також зазначається місце народження Президента — Кривий Ріг Дніпропетровської області України.

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