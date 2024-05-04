У Харкові чоловік прикинувся священником, щоб викрасти церковну атрибутику та гроші

Зловмисник назвався священнослужителем і, домігшись прихильності парафіян, «позичив» підрясник, требний набір, гроші і взяв «на освячення» золотий ланцюжок.

В одному з храмів Харкова чоловік назвався священнослужителем і, домігшись прихильності парафіян, «позичив» підрясник, требний набір, гроші і взяв «на освячення» золотий ланцюжок. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Харківській області.

Встановлено, що чоловік попросив на території одного із храмів міста церковні атрибути і 7 тисяч гривень, пояснивши це необхідністю організувати похорон батьків. Він обіцяв повернути речі наступного дня, однак після цього не виходив на контакт.

Також зловмисник узяв у чоловіка на території храму золотий ланцюжок із хрестиком для «освячення», після цього власник прикрас не бачив.

Злочинець, який діяв на території однієї із релігійних організацій Салтівського району Харкова, наніс збитків на майже 64 тисячі гривень.

У шахрайстві підозрюють 28-річного місцевого мешканця, якого раніше засуджували за аналогічні злочини. Максимальне покарання, яке може отримати злочинець, – три роки позбавлення волі.

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