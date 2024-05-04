Google сделал ИИ-модель Gemini доступной в большем количестве стран, среди них – Украина

Компания расширила доступность Gemini на новые языки и страны мира.

Источник фото: ukraine.googleblog.com

Google делает доступными ключевые функции Gemini для большего числа языков и стран. Об этом говорится в блоге компании.

Благодаря обновлению можно будет использовать возможности Gemini на мобильных устройствах для написания текстов, планирования, обучения.

Google отмечает, что это важный первый шаг в создании настоящего помощника на базе искусственного интеллекта – такого, что говорит, мультимодальный и полезный.

Для того чтобы воспользоваться Gemini на Android, нужно активировать Google Ассистент на своем телефоне и принять приглашение попробовать Gemini. В Украине эта функция пока доступна на английском языке для голосовых запросов, однако на украинском можно вводить запросы текстом.

В течение следующих нескольких недель компания предоставит доступ к Gemini прямо из приложения Google для iOS. Пока эта функция работает в Украине, если в iOS выбран английский язык в разделе «Язык и регион».

Кроме того, Google также расширяет доступность функции Extensions (Расширения) для всех языков и стран, которые Gemini сейчас поддерживает, включая украинский. С помощью расширений Gemini может сэкономить время, получая соответствующую информацию из приложений и служб Google. К примеру, если вы и ваши друзья планируете путешествие, вы можете попросить Gemini выбрать даты из Gmail, которые подходят для всех, найти информацию о рейсах и отелях на основе этих дат и мест, найти видео на YouTube о том, что взять с собой, и подытожить список того, что нужно с собой взять — все в одном разговоре.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.