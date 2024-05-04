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Жители Донецкой области могут бесплатно эвакуироваться на запад страны: куда обращаться

18:25, 4 мая 2024
Жители Покровского района могут бесплатно эвакуироваться в Волынскую область.
Жители Донецкой области могут бесплатно эвакуироваться на запад страны: куда обращаться
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Жители Покровского района Донецкой области могут бесплатно эвакуироваться в Волынскую область. Об этом сообщает Донецкая областная военная администрация.

«Из-за постоянных обстрелов и террора мирного населения со стороны рф жители Донбасса вынуждены покидать родные дома и эвакуироваться в более безопасные регионы», - сказано в сообщении.

Следующий эвакуационный рейс в Волынскую область запланирован на 10 мая. А сама эвакуация производится бесплатно.

Для предварительной записи желающие должны оставить заявку, позвонив по номеру «горячей линии»: 098 890 33 18.

Для эвакуации тяжело больных и людей с инвалидностью действуют номера: 0800332614, (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (096) 108-60-48.

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