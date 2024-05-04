Завладел средствами на покупку генератора для медучреждения: в Тернопольской области подозревают предпринимателя

По данным следствия, предприниматель завладел 131 тыс. гривен, которые были выделены на закупку дизельного генератора и внес заведомо ложные сведения в акт приемки выполненных работ.

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В Тернопольской области предпринимателя подозревают в завладении средствами на покупку генератора для медицинского учреждения райцентра. Об этом сообщает Тернопольская областная прокуратура.

Так, при процессуальном руководстве Бучачской окружной прокуратуры сообщено о подозрении местному предпринимателю в завладении бюджетными средствами, а также в подлоге официальных документов (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

По данным следствия, в декабре 2022 года предприниматель, злоупотребляя служебным положением, в условиях военного положения завладел бюджетными средствами, выделенными на закупку дизельного генератора в сумме 131 тыс грн и внес заведомо ложные сведения в акт приемки выполненных работ.

Также уже сообщено о подозрении должностному лицу, который осуществлял технический надзор на объекте и ненадлежаще выполнял свои служебные обязанности (ч. 1 ст. 367 УК Украины).

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