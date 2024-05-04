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Чи зарахують страховий стаж українцям, які працювали за кордоном

19:20, 4 травня 2024
Тепер для визначення права на пенсію враховуватиметься страховий стаж, одержаний в інших країнах, навіть якщо з цією країною не укладено угоду щодо пенсійного забезпечення.
Чи зарахують страховий стаж українцям, які працювали за кордоном
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У Міністерстві соціальної політики розповіли, чи зараховуватиметься страховий стаж, який українці одержали в інших країнах.

Так, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9453, який розв'язує одразу декілька проблемних питань із призначенням пенсій, які виникли в наших громадян через початок повномасштабної російської агресії.

«Після широкомасштабного вторгнення рф Україна розірвала дипломатичні відносини з країною-агресором. Контакти та документообіг між державними установами – у т.ч. Пенсійними фондами – були  припинені, а обмін документами, які засвідчують тривалість трудового стажу та суми заробітку – неможливий», – йдеться у повідомленні.

У відомстві пояснили, що українці, які переїхали до України з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей, не могли виконати вимогу діючого до сьогодні вимогу закону – підтвердити, що вони не отримують пенсію від пенсійних органів рф, і відповідно, отримати призначення пенсії в Україні.

«Крім того, рф і Україна вийшли з Угоди між державами-учасницями СНД про гарантії прав громадян цих країн щодо пенсійного забезпечення. У зв’язку з цим українці, які частину свого професійного життя працювали в рф, Білорусі, Вірменії, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані, Туркменістані, Узбекистані, втратили можливість включати періоди такої роботи в свій страховий стаж в Україні. Це, в свою чергу, призводило до зменшення їхніх пенсійних прав, і, відповідно, розмірів пенсії (або взагалі позбавляло право на призначення пенсії)», – йдеться у повідомленні.

У Мінсоцполітики пояснили, що ухвалений законопроєкт спрощує механізм відновлення виплати пенсій для кримчан, оскільки скасовано вимогу отримання інформації від Пенсійного фонду рф.

Тепер людині, яка переїхала з Криму, достатньо подати заяву, в якій зазначити, що вона не отримує пенсію в Криму і бажає її отримувати в України. Для розрахунку пенсії можна надати трудову книжку або пенсійну справу (якщо вона є на руках). Жодних підтверджень від Пенсійного фонду країни-агресора не потрібно.

Також у відомсті додали, що тепер для визначення права на пенсію враховуватиметься страховий стаж, одержаний в інших країнах, навіть якщо з цією країною не укладено угоду щодо пенсійного забезпечення.

Наприклад, людина після повернення з Італії, зможе зарахувати період роботи в цій країні для визначення права на призначення пенсії в Україні в 60, 63 або 65 років.

«Для цього необхідно буде надати Пенсійному Фонду документ, що підтверджує роботу за межами України», – пояснили у Мінсоцполітики.

У відомстві підкреслили, що для визначення розміру пенсії будуть враховуватись лише внески/ ЄСВ, сплачені в Україні (т.зв. «пропорційний» принцип нарахування пенсії).

«Тобто розмір призначеної пенсії залежатиме від кількості сплачених в Україні страхових внесків (чим більше розмір внесків, – тим більша пенсія) та стажу роботи, який людина напрацювала до 1 січня 2024 року, а час виходу на пенсію враховуватиме роботу як в Україні, так і за кордоном», – йдеться у повідомленні.

Також до страхового стажу в Україні не зараховуватиметься  робота на країну-агресора після 2014 року.

«Закон передбачає не зараховувати до страхового стажу з 19 лютого 2014 року періоди військової служби у силових структурах, незаконних збройних чи  воєнізованих формуваннях,  судових або правоохоронних органах держави-агресора на тимчасово окупованих територіях, а також добровільне зайняття посад у незаконних органах влади», – резюмували у відомстві.

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