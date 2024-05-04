Чи може пацієнт телефонувати сімейному лікарю, коли той у відпустці: роз'яснення НСЗУ

Укладена декларація не дає права пацієнтам на безлімітний час лікаря.

Джерело фото: Freepik.com

Сімейний лікар, як і інші працівники, має право на відпустку. Тож те, що під час відпустки сімейного лікаря пацієнт все одно може йому/їй телефонувати, є міфом, пояснюють у Нацслужбі здоров'я.

У НСЗУ наголошують, що укладена декларація не дає права пацієнтам на безлімітний час лікаря. А побоювання залишитись без необхідної медичної допомоги на час відпустки свого сімейного лікаря є безпідставними.

У Нацслужбі здоров’я пояснюють, що на час відпустки одного лікаря заклад первинної медичної допомоги забезпечує його заміну на іншого. Незалежно від того, державна це амбулаторія, приватний центр чи лікар-ФОП.

У лікаря, що працює на заміні, пацієнт може розраховувати на весь обсяг послуг, який входить у пакет первинної меддопомоги, тож не слід турбувати свого сімейного лікаря під час відпустки.

Якщо питання не термінове, можна дочекатися повернення свого лікаря. Якщо ситуація невідкладна, можна звернутися до «швидкої» або вирушити до приймального відділення лікарні, що працює цілодобово. Якщо ж проблема не екстрена, але чекати неможливо, радять звертатися до лікаря, призначеного на заміну.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.