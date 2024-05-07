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У Києві три об'єкти культурної спадщини увійдуть до реєстру нерухомих пам'яток України

20:46, 7 травня 2024
Контрактовий будинок, Старий та Новий академічні корпуси отримають статус національного значення.
У Києві три об'єкти культурної спадщини увійдуть до реєстру нерухомих пам'яток України
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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Три визначних об'єкти культурної спадщини можуть отримати статус національного значення, внесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України завдяки ініціативі прокуратури, повідомляє Київська міська прокуратура.

Початок цій історії поклав позов Подільської окружної прокуратури до Київського окружного адміністративного суду у липні 2023 року. У цьому позові просили занести до Державного реєстру нерухомих пам'яток України три об'єкти культурної спадщини, що знаходяться на історичному Подолі.

У результаті розгляду справи Міністерством культури та інформаційної політики України було вирішено добровільно виконати вимоги прокурора і подати на розгляд Кабінету Міністрів України проєкт постанови щодо внесення цих об'єктів до реєстру.

Об'єкти, які стануть частиною національного культурного спадку, включають "Контрактовий будинок", що датується 1817 роком (вул. Межигірська, 1), "Старий академічний корпус", збудований у період з 1703 по 1740 роки (вул. Г.Сковороди, 2), та "Новий академічний корпус", побудований від 1822 до 1846 року (вул. Г.Сковороди).

Після прийняття відповідної постанови Кабінетом Міністрів України ці об'єкти культурної спадщини отримають статус пам'яток національного значення і будуть охоронятися відповідно до законодавства.

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