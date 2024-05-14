Парламент Грузії остаточно ухвалив скандальний закон про «іноагентів»

Парламент Грузії у третьому читанні ухвалив закон про іноземний вплив, в країні розгорнулися протести.

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Парламент Грузії схвалив законопроект «Про прозорість іноземного впливу» у третьому і остаточному читанні. «За» законопроект проголосували 84 депутати, «проти» – 30, повідомив спікер парламенту Шалва Папуашвілі, пише Agenzia Nova. Однак для набрання чинності закон має бути підписаний президентом Саломе Зурабішвілі, яка є однією з найзапекліших противників цього законопроекту.

У разі підписання закону він суттєво обмежить діяльність ЗМІ та неурядових організацій, що належать іноземним особам або отримують фінансування з-за кордону. Це викликало занепокоєння серед міжнародних партнерів Грузії.

Речник Європейської комісії із закордонних справ і політики безпеки Петер Стано під час щоденної прес-конференції зазначив, що ухвалення цього закону стане серйозною перешкодою на шляху вступу Грузії до Європейського Союзу.

«Ми вже чітко висловили свою позицію щодо закону, який є дуже небезпечним для європейських амбіцій Грузії. Ми очікуємо, що політичне керівництво Грузії не буде продовжувати. Очікування ЄС та його країн-членів дуже чіткі. Прийняття цього закону стане серйозною перешкодою для Грузії на шляху до європейської перспективи»», – сказав Стано.

Тим часом, на вулицях Грузії спалахнули масові протести. Поліція вже заарештувала 38 осіб за порушення громадського порядку. Прес-секретар МВС Вірменії повідомив, що всі затримані активісти були доставлені в поліцейські відділки через невиконання законних вимог поліції. Мітингувальники зібралися на центральній площі Сахарова біля урядових будівель, а поліція намагалася перешкодити перекриттю прилеглих доріг.

Нагадаємо, напередодні депутати Європарламенту закликали забрати у Грузії кандидатство на вступ до ЄС через ухвалення закону про «іноагентів».

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