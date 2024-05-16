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ЄС може заморозити заявку Грузії на вступ через закон про «іноагентів»

13:59, 16 травня 2024
Якщо закон про «іноагентів» набуде чинності, ЄС може заморозити на невизначений термін заявку про вступ Грузії.
ЄС може заморозити заявку Грузії на вступ через закон про «іноагентів»
Джерело фото: Freedom
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Європейський Союз, ймовірно, тимчасово призупинить розгляд заявки Грузії на вступ до блоку, якщо набуде чинності закон про «іноземних агентів». Про це повідомляє Financial Times з посиланням на європейських чиновників.

Грузія подала заявку на вступ до ЄС у березні 2022 року, незабаром після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У грудні 2023 року Грузія отримала статус кандидата на вступ. Наступним етапом має стати рекомендація Європейської комісії щодо початку переговорів про вступ, але це залежить від проведення низки необхідних реформ.

Брюссель вже попередив, що у випадку прийняття закону про «іноагентів» рекомендація не буде надана. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель також публічно закликав Грузію відкликати цей закон.

Нагадаємо, напередодні депутати Європарламенту закликали забрати у Грузії кандидатство на вступ до ЄС через ухвалення закону про «іноагентів».

Проте Парламент Грузії остаточно ухвалив скандальний закон про «іноагентів».

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