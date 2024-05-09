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«Ловить» уклонистов на улице в скором времени будет не нужно – все будет отображаться в электронном реестре, а штрафы смогут выписать заочно

07:30, 9 мая 2024
Благодаря цифровизации военного учета будет видно, где человек работает, а штрафы смогут выписать заочно – впоследствии уменьшится необходимость физически искать уклонистов.
«Ловить» уклонистов на улице в скором времени будет не нужно – все будет отображаться в электронном реестре, а штрафы смогут выписать заочно
Источник фото: dostup.org.ua
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Верховная Рада 9 мая планирует принять в целом законопроект 10379, согласно которому лиц, не ставших на военный учет или не обновивших данные, не явившихся по вызову в ТЦК, смогут оштрафовать заочно. Так, протокол, на основании которого затем выносится постановление ТЦК, предлагают не составлять при наличии у ТЦК подтверждающих документов о получении вызова.

Штрафы также будут увеличены. Минимальный штраф по статье 210 КУоАП за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета составит 17 тысяч грн, максимальный – 25,5 тысяч грн.

При этом увеличатся штрафы и для бизнеса, нарушающего законодательство о мобилизации.

Так, в статье 210-1 штраф за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации будет составлять для граждан от 17 тыс. грн до 25,5 тысяч грн, а для должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и общественных объединений – от 34 тысяч грн до 59,5 тысяч грн.

В комплексе с другим законом о цифровизации военного учета, который уже вступил в силу в апреле (законопроект 10062) и разрешает сбор широкого круга персональных данных относительно человека в автоматическом режиме в одно «электронное дело» в Реестре военнообязанных «Оберег», это позволят быстро идентифицировать множество нарушителей и пополнить бюджет.

В частности, «Оберег» уже автоматически получает информацию из реестра Государственной налоговой службы.

Следовательно, если человек работает на определенном предприятии, официально трудоустроен и не стоит на военном учете или игнорирует повестки, то система сможет его быстро обнаружить.

Если такое лицо не будет реагировать на вызов ТЦК, его впоследствии смогут оштрафовать, внести в реестр должников, а в случае неуплаты штрафа заблокировать счета.

Напомним, уже сейчас реестр военнообязанных «Оберег» обменивается данными с реестрами Государственной налоговой службы, Государственной регистрации актов гражданского состояния, Государственной судебной администрации, Государственной пограничной службы, Минобразования, Государственной миграционной службы. В процессе подключения реестр Пенсионного фонда, откуда попадут данные об опыте работы человека, в какой отрасли он работал и чем занимался.

В частности, пограничная служба уже сейчас имеет возможность свериться с данными реестра военнообязанных, когда человек уезжает за границу.

«В общей сложности уже есть более 40 миллионов запросов на получение или верификацию данных людей. Стоит заметить, что это происходит автоматически в системе без участия самих военнообязанных, что освобождает их от лишнего посещения ТЦК и СП.

К примеру, оцифровали дело человека, и видно, что он обновлял данные 10 лет назад. Прежде чем вызвать ее для уточнения информации, из реестра «Оберег» подаем запрос в другие реестры, чтобы получить актуальные данные» - пояснила ранее заместитель министра обороны Катерина Черногоренко.

Как отметила Катерина Черногоренко, в реестре «Оберег» есть «отдельное поле о статусе вручения человеку повестки — когда был вручен и какой статус». Вместе с тем, оповещение военнообязанных происходит только согласно законодательству лично и заверено подписью. «Все другие методы пока не правомерны» - подчеркнула она.

Таким образом, государство будет иметь полную картину о военнообязанных лицах и о тех, кто нарушает законодательство о военном учете и мобилизации. Автоматизация процессов позволит снизить необходимость отыскивать нарушителей «в ручном режиме» на улице, а задействовать механизмы быстрого привлечения к ответственности.

Так, статью 258 КУоАП предлагается дополнить частью (в редакции, которую Комитет предложил ко второму чтению), согласно которой протокол не составляется в случае совершения во время военного положения административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 КУоАП, рассмотрение которых отнесено к компетенции , если лицо не явилось без уважительных причин или не уведомило причину неприбытия на вызов ТЦК, являясь должным образом уведомленным о дате, времени и месте вызова, и при наличии у ТЦК подтверждающих документов о получении лицом вызова.

Вместе с тем у ТЦК должны быть подтверждающие документы о получении вызова. Какие именно эти документы – в законопроекте не конкретизированы.

Автор: Наталья Мамченко

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