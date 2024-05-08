В школах и для госслужащих могут ввести новый обязательный образовательный курс – что известно

Международное гуманитарное право может стать частью обязательного образования.

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В украинских школах могут ввести обязательные образовательные курсы по международному гуманитарному праву. Также Вице-премьер-министр Ирина Верещук высказала предложение сделать профильное обучение по международному гуманитарному праву обязательным для госслужащих.

Этот вопрос обсуждался на очередном заседании Межведомственной комиссии по применению и реализации норм международного гуманитарного права (МГП) в Украине, пишет Минреинтеграции.

«В частности, планируется включить в учебную программу курсы, которые будут охватывать понятие защиты прав человека в ситуациях вооруженных конфликтов, и включить темы международного гуманитарного права в программы привычных школьных дисциплин, таких как защита Украины, правоведение, история», - объясняют в Минреинтеграции.

Образовательный материал планируется распространять в виде пособий, онлайн-курсов и с помощью проведения специализированных тренингов.

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