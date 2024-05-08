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Малайзия рассматривает внедрение «дипломатии орангутанов» со странами-импортерами пальмового масла

19:40, 8 мая 2024
Малайзия вводит «дипломатию орангутанов» вслед за «дипломатией панд» Китая.
Малайзия рассматривает внедрение «дипломатии орангутанов» со странами-импортерами пальмового масла
Источник фото: BBC
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Малайзия рассматривает возможность внедрения так называемой "дипломатии орангутанов" для укрепления отношений с основными странами-импортерами пальмового масла. По этой стратегии животных будут дарить, чтобы продемонстрировать обязательства страны по сохранению биоразнообразия, сообщает Reuters.

Этот план похож на известную "дипломатию панд" Китая, когда больших панд используют как инструмент дипломатии, чтобы заслужить расположение и поддержку.

Идея возникла после того, как Европейский Союз принял запрет на импорт товаров, связанных с вырубкой лесов, что может негативно повлиять на экспорт пальмового масла. Малайзия, второй крупнейший производитель пальмового масла в мире, признала это решение дискриминационным.

Министр плантаций и сырьевых товаров Малайзии Джохари Абдул Гани заявил, что страна рассмотрит возможность дарения орангутанов своим торговым партнерам, особенно крупным импортерам, как ЕС, Индия и Китай, как часть дипломатической стратегии.

Однако зоозащитники призвали правительство рассмотреть другие альтернативы для сохранения среды обитания орангутанов и улучшения устойчивого производства пальмового масла. Они считают, что лучше отдать предпочтение мерам по охране орангутанов на местах, а не экспортировать животных за границу, что может угрожать их популяции.

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