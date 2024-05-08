В Украине с начала года разминировали 108 тысяч гектаров земель сельхозназначения

В Минэкономики отмечают, что темпы обследования превышают прошлогодние.

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С начала года правительственные и неправительственные операторы противоминной деятельности обследовали более 115 тыс. га земель сельхозназначения, из которых вернули в хозяйственную эксплуатацию 108 тыс. га.

Как сообщила Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Юлия Свириденко, такие данные приводят областные военные администрации.

В Минэкономики отмечают, что темпы обследования превышают прошлогодние. Если в 2023 году в среднем за месяц пиротехники обследовали 22,8 тыс. га сельхозугодий, то по итогам четырех месяцев 2024 года вышли на среднюю цифру в 28,75 тысячи гектаров ежемесячно.

По словам Юлии Свириденко, ускорению очистки сельхозземель будет способствовать открытие рынка гумразминирования. В этом году, отмечают у Минэкономики, на компенсации аграриям, которые будут покупать на рынке услуги по разминированию, выделено 3 млрд грн.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Украина стремится увеличить участие женщин в деятельности операторов противоминной деятельности. По словам главы Министерства экономики, на данный момент в Украине уже есть заметные результаты: средний уровень привлечения женщин среди всех государственных и негосударственных операторов составляет около 30%.

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