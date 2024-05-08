Валерий Залужный и Лина Костенко получили звание почетных граждан Киева

Киевский городской совет наградил Валерия Залужного и Лину Костенко.

Киевский городской совет вручил звание "Почетного гражданина города Киева" бывшему главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному и поэтессе Лине Костенко. Об этом на заседании Киевсовета 8 мая сообщил городской голова Виталий Кличко.

"Валерия Федоровича Залужного мы отмечаем за его личные заслуги во время обороны столицы в защите суверенитета и свободы Украины", - подчеркнул мэр, добавляя: "Лина Васильевна уже на протяжении многих лет олицетворяет несокрушимость и свободную талантливую душу украинцев, дух свободы и смелости".

Он также назвал Залужного и Костенко людьми, "которые являются настоящими моральными авторитетами для киевлян и всех украинцев".

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