Валерій Залужний та Ліна Костенко отримали звання почесних громадян Києва

Київська міська рада нагородила Валерія Залужного та Ліну Костенко.

Київська міська рада вручила звання «Почесного громадянина міста Києва» колишньому головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному та поетесі Ліні Костенко. Про це на засіданні Київради 8 травня повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Валерія Федоровича Залужного ми відзначаємо за його особисті заслуги під час оборони столиці в захисті суверенітету та свободи України», — підкреслив мер, додаючи: «Ліна Василівна вже протягом багатьох років уособлює незламність та вільну талановиту душу українців, дух свободи та сміливості».

Він також назвав Залужного та Костенко людьми, «які є справжніми моральними авторитетами для киян і всіх українців».

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