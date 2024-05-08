Українські біженці масово виїжджають із деяких країн ЄС: дані Євростату

Одразу у кількох країн ЄС зменшується кількість біженців з України.

У країнах Європейського Союзу тимчасовим захистом користуються понад чотирьох мільйонів людей з України. Про це повідомив Євростат.

Зазначається, що станом на 31 березня тимчасового захисту у ЄС мали 4 211 495 людей з України. На кінець лютого налічувалося 4 234 595 біженців з України.

Серед країн, які надали прихисток найбільшій кількості українців, залишаються:

Німеччина (1 301 790 осіб, 30,9% від загальної кількості ЄС);

Польща (955 520; 22,7%);

Чехія (364 375; 8,7%).

У звіті Євростату також додають, що кількість людей із тимчасовим захистом зменшилася у 9 країнах ЄС. Найбільше зниження зафіксоване у таких країнах:

Чехії (-20 700; -5,4%);

Швеції (-9 960; -21,5%);

Австрії (-9 130; -11,1%);

Данії (-5 385; -14,5%);

Польщі (-1 680; -0,2%).

Серед людей із тимчасовим захистом у ЄС, понад 98% становлять громадяни України. Дорослі жінки становлять 45,8% отримувачів тимчасового захисту в ЄС. Діти – 32,8%, а дорослі чоловіки – 21,4%.

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