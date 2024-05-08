У Києві перейменували проспект Правди на честь Європейського Союзу

На основі електронного рейтингового голосування було обрано нову назву.

У Подільському районі столиці проспект Правди перейменували на честь Європейського Союзу. Таке рішення було прийняли на пленарному засіданні Київської міської ради 8 травня.

Нову назву було обрано на основі електронного рейтингового голосування. Її запропонували на честь економічного і політичного союзу, який об’єднує 27 держав-членів, що розташовані в Європі.

«Європейський Союз – давній і надійний геополітичний, економічний, а віднедавна і військовий партнер України. Набуття повноправного членства України в Європейському Союзі – стратегічний курс держави, закріплений у Конституції України. Тож вшанування ЄС у столичній топоніміці є логічним кроком на шляху до зміцнення взаємин», – наголосив заступник міського голови – секретар Київради Володимир Бондаренко.

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