Практика судів
  1. У світі

В Індії заарештували чотирьох вербувальників рф, які спонукали молодиків воювати проти України

19:58, 8 травня 2024
Індійська поліція викрила мережу вербувальників для військової служби рф проти України.
В Індії заарештували чотирьох вербувальників рф, які спонукали молодиків воювати проти України
Джерело фото: focus.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Індії правоохоронці затримали чотирьох осіб, які винаймали людей для відправлення на війну проти України. За даними Центрального бюро розслідувань Індії (CBI), ці особи обманом використали близько 35 індійських громадян. Про це повідомляє Reuters.

Затримані включають перекладача, особу, що допомагала в оформленні віз і купівлі авіаквитків, та двох осіб, які відповідали за вербування кандидатів у південних штатах Керала та Таміл-Наду.

CBI повідомило, що триває розслідування за участю інших осіб, які беруть участь у цій міжнародній мережі торгівлі людьми.

Сім'ї двох індійських громадян, які загинули внаслідок війни, що їхні родичі поїхали до росії з надією працювати в армії як «помічники».

Уряд Індії заявив, що кожен такий випадок був рішуче розглянутий росією.

За даними з Шрі-Ланки, декілька їхніх ветеранів війни також були залучені до російсько-української війни обіцянками хорошої оплати праці та громадянства. У зв'язку з цим заарештовано майора у відставці та агента з працевлаштування.

Непал також повідомив про незаконне вербування молодих безробітних непальців агентами для служби в російській армії.

Індія утримується від засудження Росії за війну, закликаючи до діалогу та дипломатії для вирішення конфлікту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
35 тисяч грн податків з зарплати або 20 тисяч грн за кожну заброньовану особу щомісяця – Давид Арахамія розповів про варіанти економічного бронювання

Давид Арахамія заявив, що економічне бронювання, скоріш за все, буде запроваджено, але в якому вигляді – депутати поки не визначилися.

Верховна Рада почала розгляд законопроекту про легалізацію заочних штрафів до 25,5 тисяч грн для ухилянтів

Чоловіків, які не стали на військовий облік, не оновили певні дані у ТЦК, не з’явилися за повісткою зможуть оштрафувати заочно на суму до 25,5 тисяч грн і, відповідно, відкрити виконавчі провадження.

Кого з засуджених топ-посадовців не зможуть звільнити з в'язниці за законом про мобілізацію засуджених

Ухвалений закон передбачає табу на звільнення певних засуджених топ-посадовців, які бажають замість тюрми піти у ЗСУ.

У Реєстрі «Оберіг» буде окреме поле про статус вручення людині повістки і буде видно, якщо людина не оновила дані

Також завдяки реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» формуватиметься електронний військово-обліковий документ, який буде в застосунку і матиме таку ж юридичну силу, як і паперовий.

Антикорупційний комітет Ради не погодив законопроект про можливості повернення Президентом подань стосовно призначення суддів

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики дав негативний висновок на законопроект, за яким Президент зможе повертати подання про призначення суддів у разі отримання від НАБУ чи СБУ даних про загрозу нацбезпеці.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Іванов
    Андрій Іванов
    суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області
  • Галина Бондаренко
    Галина Бондаренко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Ольга Кролевець
    Ольга Кролевець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Сергій Стефанишин
    Сергій Стефанишин
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області