Індійська поліція викрила мережу вербувальників для військової служби рф проти України.

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У Індії правоохоронці затримали чотирьох осіб, які винаймали людей для відправлення на війну проти України. За даними Центрального бюро розслідувань Індії (CBI), ці особи обманом використали близько 35 індійських громадян. Про це повідомляє Reuters.

Затримані включають перекладача, особу, що допомагала в оформленні віз і купівлі авіаквитків, та двох осіб, які відповідали за вербування кандидатів у південних штатах Керала та Таміл-Наду.

CBI повідомило, що триває розслідування за участю інших осіб, які беруть участь у цій міжнародній мережі торгівлі людьми.

Сім'ї двох індійських громадян, які загинули внаслідок війни, що їхні родичі поїхали до росії з надією працювати в армії як «помічники».

Уряд Індії заявив, що кожен такий випадок був рішуче розглянутий росією.

За даними з Шрі-Ланки, декілька їхніх ветеранів війни також були залучені до російсько-української війни обіцянками хорошої оплати праці та громадянства. У зв'язку з цим заарештовано майора у відставці та агента з працевлаштування.

Непал також повідомив про незаконне вербування молодих безробітних непальців агентами для служби в російській армії.

Індія утримується від засудження Росії за війну, закликаючи до діалогу та дипломатії для вирішення конфлікту.

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