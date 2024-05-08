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Жителів Київщини попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

22:36, 8 травня 2024
Через погодні умови є висока ймовірність виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.
Жителів Київщини попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки
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Київська обласна державна адміністрація повідомила, що 9-11 травня у більшості районів області утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це поінформували у пресслужбі відомства.

Зазначається, що погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Також у КОДА оприлюднили карту пожежної небезпеки регіону:

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