Жителів Київщини попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Через погодні умови є висока ймовірність виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Київська обласна державна адміністрація повідомила, що 9-11 травня у більшості районів області утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це поінформували у пресслужбі відомства.

Зазначається, що погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Також у КОДА оприлюднили карту пожежної небезпеки регіону:

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