Жителей Киевщины предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности

Из-за погодных условий есть высока вероятность возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Киевская облгосадминистрация сообщила, что 9-11 мая в большинстве районов области удержится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня).

Также в КОГА обнародовали карту пожарной опасности региона:

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