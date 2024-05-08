На Prozorro впервые выставили на продажу Bitcoin

В системе аукционов Prozorro начали продавать криптовалюту.

В Украине впервые на аукционе собираются продавать биткоины. Торги должны пройти на платформе государственных закупок ProZorro. Об этом говорится на сайте ProZorro.

Согласно сообщению, аукцион должен пройти 14 мая, в лоте – 0,1 BTC, торги начнутся с цены в 188 000 гривен.

Для участия в аукционе необходимо предоставить ряд документов. Для физического лица, в частности, это:

копия паспорта;

копия ИНН;

справка о доходах;

заверение, что для приобретения цифровой вещи не используются незаконно полученные средства;

справка с адресом электронного кошелька для начисления 0,1 BTC по шаблону;

выписка из ЕГРПОУ.

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