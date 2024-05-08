В налоговой напомнили, какие активы относятся к основным средствам

ГНС разъяснила вопрос активов, относящихся к основным средствам

Фото: sumy.tax.gov.ua

Главное управление Государственной налоговой службы в Киевской области напомнило налогоплательщикам, которые активы относятся к основным средствам.

Так, согласно п.п. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Налогового кодекса Украины, в налоговом учете основными средствами считаются материальные активы, в том числе запасы полезных ископаемых предоставленных в пользование участков недр (кроме стоимости земли, незавершенных капитальных инвестиций, автомобильных дорог общего пользования, библиотечных и архивных фондов, материальных активов, стоимость которых не превышает 20,0 тыс. грн., непроизводственных основных средств и нематериальных активов, назначаемых налогоплательщиком для использования в хозяйственной деятельности налогоплательщика, стоимость которых превышает 20,0 тыс. грн. и постепенно уменьшается в связи с физическим или моральным износом и ожидаемый срок полезного использования (эксплуатации) которых с даты ввода в эксплуатацию составляет более одного года (или операционный цикл, если он больше года).

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