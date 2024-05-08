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Послы ЕС согласились с Планом для Украины в рамках Ukraine Facility на 50 млрд евро

16:10, 8 мая 2024
Принятие Плана для Украины необходимо для финансирования в рамках Ukraine Facility.
Послы ЕС согласились с Планом для Украины в рамках Ukraine Facility на 50 млрд евро
Источник фото: ukrinform
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Представители стран-членов Европейского союза приняли План для Украины, предложенный Киевом, что является важным шагом для получения финансовой поддержки в рамках Ukraine Facility на сумму 50 миллиардов евро до 2027 года.

Решение о согласовании Плана было принято во время заседания Комитета постоянных представителей в Брюсселе, сообщает бельгийское председательство в соцсети Х.

"Послы ЕС в принципе согласились с Планом для Украины, в котором изложены усилия страны по реформированию для получения финансовой помощи ЕС до 2027 года в рамках Ukraine Facility", - говорится в заявлении.

Это решение должно быть утверждено квалифицированным большинством голосов на заседании Совета ЕС по экономике и финансам, запланированном на 14 мая.

Ukraine Facility - это инструмент, который предусматривает предоставление Украине финансовой и технической помощи ЕС на сумму 50 миллиардов евро в течение 2024-2027 годов. Эти средства распределены на бюджетную поддержку (38,27 миллиарда евро), инвестиционный фонд (6,97 миллиарда евро) и техническую/административную поддержку (4,76 миллиарда евро).

Ранее "Судебно-юридическая газета" писала, что План Ukraine Facility на 50 млрд евро "деньги в обмен на реформы" от ЕС предусматривает возможность остановить платежи или требовать возврата средств, если Украина допустит коррупцию или мошенничество.

Вместе с тем, как Украина использует эти 50 млрд евро от ЕС, будет следить отдельный Ревизионный совет, который будет информировать о нарушениях и коррупции.

Напомним, План предусматривает в частности то, что в 2026 году вступит в силу законодательство о совершенствовании дисциплинарной системы прокуроров и усиление институциональной способности, а также прозрачного и основанного на заслугах отбора прокуроров на руководящие должности. 

Кроме того, на 2025 год планируется внедрение оплаты труда государственных служащих на основе классификации должностей по функциональному направлению; четкое разделение заработной платы на фиксированную, или гарантированную, часть (не менее 70%) и вариативную часть (не более 30%); снижение надбавки за выслугу лет с 50% до 30%.

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