Еще на одной украинской АЭС планируется построить новые энергоблоки

НАЭК "Энергоатом" начинает подготовительные работы по строительству новых энергоблоков на Южноукраинской атомной электростанции. Об этом сообщил и.о. председателя правления АО "Энергоатом" Петр Котин.
"Учитывая неотложные потребности Украины в современной надежной генерации и длительный цикл строительства, мы должны начать этот процесс уже сегодня, осуществить инженерно-изыскательские и предпроектные работы, провести необходимые расчеты и т.д. Напомню, что согласно Энергетической стратегии Украины до 2050 года нам нужно иметь 24 ГВт атомных мощностей", – заявил Котин.
По его словам, на Южноукраинской АЭС, где в настоящее время эксплуатируются три энергоблока общей мощностью 3000 МВт, будут построены два новых энергоблока №4 и №5 по технологии АР1000 Westinghouse.
Указывается, что подготовительные работы и все расходы по строительству за счет средств Энергоатома.
Напомним, что правительство одобрило законопроект о достройке блоков Хмельницкой АЭС.
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