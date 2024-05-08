Практика судов
  1. В Украине

Еще на одной украинской АЭС планируется построить новые энергоблоки

20:15, 8 мая 2024
Энергоатом планирует построить на Южноукраинской атомной электростанции два энергоблока.
Еще на одной украинской АЭС планируется построить новые энергоблоки
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

НАЭК "Энергоатом" начинает подготовительные работы по строительству новых энергоблоков на Южноукраинской атомной электростанции. Об этом сообщил и.о. председателя правления АО "Энергоатом" Петр Котин.

"Учитывая неотложные потребности Украины в современной надежной генерации и длительный цикл строительства, мы должны начать этот процесс уже сегодня, осуществить инженерно-изыскательские и предпроектные работы, провести необходимые расчеты и т.д. Напомню, что согласно Энергетической стратегии Украины до 2050 года нам нужно иметь 24 ГВт атомных мощностей", – заявил Котин.

По его словам, на Южноукраинской АЭС, где в настоящее время эксплуатируются три энергоблока общей мощностью 3000 МВт, будут построены два новых энергоблока №4 и №5 по технологии АР1000 Westinghouse.

Указывается, что подготовительные работы и все расходы по строительству за счет средств Энергоатома.

Напомним, что правительство одобрило законопроект о достройке блоков Хмельницкой АЭС. 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский впервые с 2022 года назначил судей: список

На должности судей назначено 113 судей – бывшие судьи-«пятилетки», участники отбора 2017 года и участники более ранних отборов на должности судей.

35 тысяч грн налогов с зарплаты или 20 тысяч грн за каждое забронированное лицо ежемесячно – Давид Арахамия рассказал о вариантах экономического бронирования

Давид Арахамия заявил, что экономическое бронирование, скорее всего, будет введено, но в каком виде – депутаты пока не определились.

Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта о легализации заочных штрафов до 25,5 тысячи грн для уклонистов

Мужчин, которые не стали на военный учет, не обновили определенные данные в ТЦК, не явились по повестке, смогут оштрафовать заочно на сумму до 25,5 тысяч грн и, соответственно, открыть исполнительные производства.

Кого из осужденных топ-чиновников не смогут освободить из тюрьмы по закону о мобилизации осужденных

Принятый закон предусматривает табу на освобождение осужденных топ-чиновников, желающих вместо тюрьмы пойти в ВСУ.

В Реестре «Оберег» будет отдельное поле о статусе вручения человеку повестки и будет видно, если человек не обновил данные

Также благодаря реестру военнообязанных «Оберег» будет формироваться электронный военно-учетный документ, который будет в приложении и будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Іванов
    Андрій Іванов
    суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області
  • Галина Бондаренко
    Галина Бондаренко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Ольга Кролевець
    Ольга Кролевець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Сергій Стефанишин
    Сергій Стефанишин
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області