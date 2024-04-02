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Правительство одобрило законопроект о достройке блоков Хмельницкой АЭС

16:08, 2 апреля 2024
Кабмин одобрил проект закона, разрешающего достройку энергоблоков ХАЭС, далее его должен принять парламент.
Правительство одобрило законопроект о достройке блоков Хмельницкой АЭС
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Во вторник, 2 апреля, Кабинет министров одобрил проект закона, разрешающий достройку двух энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Документ предусматривает принятие в соответствии с установленным законом порядком решения о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 филиала «Отделенное подразделение «Хмельницкая атомная электрическая станция».

Проектом предлагается определить:

  • место размещения энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции;
  • количество реакторов, их тип и общую характеристику;
  • назначение энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции для промышленного производства электрической и тепловой энергии;
  • общие требования к проектированию и строительству энергоблоков №3 и №4 ХАЭС;
  • ставку сбора на социально-экономическую компенсацию риска населения, проживающего на территории зоны наблюдения Хмельницкой АЭС при строительстве энергоблоков №3 и №4.

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