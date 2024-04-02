Правительство одобрило законопроект о достройке блоков Хмельницкой АЭС

Во вторник, 2 апреля, Кабинет министров одобрил проект закона, разрешающий достройку двух энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Документ предусматривает принятие в соответствии с установленным законом порядком решения о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 филиала «Отделенное подразделение «Хмельницкая атомная электрическая станция».
Проектом предлагается определить:
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