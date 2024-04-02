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Уряд схвалив законопроєкт про добудову блоків Хмельницької АЕС

16:08, 2 квітня 2024
Кабмін схвалив проєкт закону, який дозволяє добудову енергоблоків ХАЕС, далі його має ухвалити парламент.
Уряд схвалив законопроєкт про добудову блоків Хмельницької АЕС
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У вівторок, 2 квітня, Кабінет міністрів схвалив проєкт закону, який дозволяє добудову двох енергоблоків Хмельницької атомної електростанції. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Документ передбачає прийняття відповідно до встановленого законом порядку рішення про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3 та №4 філії «Відокремлений підрозділ «Хмельницька атомна електрична станція».

Проєктом пропонується визначити:

  • місце розміщення енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електростанції;
  • кількість реакторів, їх тип та загальну характеристику;
  • призначення енергоблоків Хмельницької атомної електростанції для промислового виробництва електричної та теплової енергії;
  • загальні вимоги до проектування та будівництва енергоблоків №3 та №4 ХАЕС;
  • ставку збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, що мешкає на території зони спостереження Хмельницької АЕС під час будівництва енергоблоків №3 та №4.

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