Уряд схвалив законопроєкт про добудову блоків Хмельницької АЕС

У вівторок, 2 квітня, Кабінет міністрів схвалив проєкт закону, який дозволяє добудову двох енергоблоків Хмельницької атомної електростанції. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Документ передбачає прийняття відповідно до встановленого законом порядку рішення про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3 та №4 філії «Відокремлений підрозділ «Хмельницька атомна електрична станція».
Проєктом пропонується визначити:
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