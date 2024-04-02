Денис Шмигаль анонсував нову хвилю перевірок військово-лікарських комісій

За словами прем’єр міністра, перевірки стануть регулярними, а нова хвиля розпочнеться вже цього місяця.

Фото: КМУ

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 2 квітня повідомив, що в Україні заплановано значне покращення умов проходження ВЛК за допомогою цифровізації та скорочення бюрократії.

Наразі, за його словами, триває процес перевірок з подальшим реагуванням на дії комісій з боку профільного міністерства.

Прем’єр зазначив, що вже перевірено понад 53 тисячі медико-експертних справ.

"Зафіксовані порушення, надані рекомендації, по кожному факту буде реагування", - сказав Шмигаль.

Глава уряду додав, що такі перевірки стануть регулярними, а у квітні розпочнеться нова хвиля.

Раніше повідомлялося, що у Києві завершили перевірку військово-лікарських комісій.

Також ми писали, що у Міноборони пояснили, як організований медичний огляд осіб, які проходять ВЛК.

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