Денис Шмыгаль анонсировал новую волну проверок военно-врачебных комиссий

По словам премьер-министра, проверки станут регулярными, а новая волна начнется уже в этом месяце.

Фото: КМУ

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Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 2 апреля сообщил, что в Украине запланировано значительное улучшение условий прохождения ВЛК посредством цифровизации и сокращения бюрократии.

По его словам, продолжается процесс проверок с последующим реагированием на действия комиссий со стороны профильного министерства.

Премьер отметил, что уже проверено более 53 тысяч медико-экспертных дел.

"Зафиксированы нарушения, даны рекомендации, по каждому факту будет реагирование", - сказал Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что подобные проверки станут регулярными, а в апреле начнется новая волна.

Ранее сообщалось, что в Киеве завершили проверку военно-врачебных комиссий.

Также мы писали, что в Минобороны объяснили, как организован медицинский осмотр лиц, которые проходят ВВК.

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