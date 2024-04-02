Практика судов
  1. В Украине

Денис Шмыгаль анонсировал новую волну проверок военно-врачебных комиссий

15:21, 2 апреля 2024
По словам премьер-министра, проверки станут регулярными, а новая волна начнется уже в этом месяце.
Денис Шмыгаль анонсировал новую волну проверок военно-врачебных комиссий
Фото: КМУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 2 апреля сообщил, что в Украине запланировано значительное улучшение условий прохождения ВЛК посредством цифровизации и сокращения бюрократии.

По его словам, продолжается процесс проверок с последующим реагированием на действия комиссий со стороны профильного министерства.

Премьер отметил, что уже проверено более 53 тысяч медико-экспертных дел.

"Зафиксированы нарушения, даны рекомендации, по каждому факту будет реагирование", - сказал Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что подобные проверки станут регулярными, а в апреле начнется новая волна.

Ранее сообщалось, что в Киеве завершили проверку военно-врачебных комиссий. 

Также мы писали, что в Минобороны объяснили, как организован медицинский осмотр лиц, которые проходят ВВК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кто и сколько заработал в Высшем совете правосудия за 2023 год

На зарплату 16 членов Высшего совета правосудия в 2023 году потратили более 40 млн грн.

Судья мобилизовался в территориальную оборону, однако коллега отказалась рассматривать дела мобилизованного судьи

Конфликт разразился в Саксаганском районном суде Кривого Рога.

Павел Трясун уволился с должности заместителя председателя Службы судебной охраны

В Службе судебной охраны Павел Трясун работал с 2019 года.

Закрытие уголовного производства в связи с примирением не освобождает от уплаты процессуальных расходов, понесенных органом досудебного расследования – Верховный Суд

В случае согласия лица на завершение уголовного производства в указанной форме, без использования своих прав на доказывание своей невиновности, все процессуальные расходы, понесенные органом досудебного расследования и связанные с расследованием уголовного производства, должно возместить именно оно.

Влечет ли отсутствие единого протокола по результатам контроля за совершением преступления недопустимость доказательств, полученных в ходе НСРД: позиция Верховного Суда

КУС проверил, что во исполнение постановления прокурора о проведении НСРД – контроля за совершением преступления в форме специального следственного эксперимента свидетелю детективом дважды вручены заранее замеченные денежные средства, о чем составлены соответствующие протоколы.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Димерлій
    Олександр Димерлій
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду