В киевском метро временно не работают терминалы самообслуживания

В связи с техническими неполадками на станциях метро временно приостановлена работа комплексов самообслуживания. Специалисты уже занялись оперативным восстановлением оборудования, и для устранения неисправностей им потребуется примерно 30 минут. Об этом сообщили в КГГА.
Сообщение о полном восстановлении работы терминалов будет отправлено дополнительно. Однако, пока пассажиры могут рассчитываться за проезд различными способами, в частности:
- используя транспортную карту;
- сканируя QR-код, созданный в приложении "Киев Цифровой";
- оплачивая бесконтактно банковской карточкой;
- используя мобильное приложение Apple Pay или Google Pay.
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