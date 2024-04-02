В киевском метро временно не работают терминалы самообслуживания

Специалисты работают над восстановлением работы терминалов самообслуживания в метро Киева.

Источник фото: Kyiv Media

В связи с техническими неполадками на станциях метро временно приостановлена работа комплексов самообслуживания. Специалисты уже занялись оперативным восстановлением оборудования, и для устранения неисправностей им потребуется примерно 30 минут. Об этом сообщили в КГГА.

Сообщение о полном восстановлении работы терминалов будет отправлено дополнительно. Однако, пока пассажиры могут рассчитываться за проезд различными способами, в частности:

- используя транспортную карту;

- сканируя QR-код, созданный в приложении "Киев Цифровой";

- оплачивая бесконтактно банковской карточкой;

- используя мобильное приложение Apple Pay или Google Pay.

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