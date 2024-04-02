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Разыскивали 27 лет: в Лондоне задержали 80-летнего предполагаемого растлителя детей

18:59, 2 апреля 2024
В Лондонском аэропорту Хитроу задержали одного из самых разыскиваемых беглецов.
Разыскивали 27 лет: в Лондоне задержали 80-летнего предполагаемого растлителя детей
Источник фото: Guardian
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В Лондонском аэропорту Хитроу задержали одного из самых разыскиваемых в Великобритании беглецов, который в течение 27 лет избегал судебного преследования. 80-летнего Ричарда Берроуза задержали после того, как он вернулся в страну из Таиланда, почти через три десятилетия после выдачи ордера на его арест. Об этом сообщает издание Guardian.

Полиция графства Чешир пыталась отследить мужчину с декабря 1997 года, когда он не появился в суде Честера, где должны были рассматривать обвинения в хулиганстве и непристойном нападении. Обвинения касаются сексуального насилия над детьми, которое, по утверждениям, имело место в детском доме в Конглтоне и в Западном Мидленде между 1969 и 1971 годами.

"Наша решимость найти Берроуза не ослабла в течение последних 27 лет, и его арест знаменует значительный шаг вперед в этом деле ... Я также надеюсь, что его арест будет предупреждением для любых других разыскиваемых подозреваемых - независимо от того, как долго вы скрываетесь, мы вас найдем", - заявил представитель полиции Чешира.

Берроуза взяли под стражу, ему придется явиться перед судом Честера во вторник, 2 апреля.

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