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Розшукували 27 років: у Лондоні затримали 80-річного ймовірного розбещувача дітей

18:59, 2 квітня 2024
У Лондонському аеропорту Хітроу затримали одного з найбільш розшукуваних втікачів.
Розшукували 27 років: у Лондоні затримали 80-річного ймовірного розбещувача дітей
Джерело фото: Guardian
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В Лондонському аеропорту Хітроу затримали одного з найбільш розшукуваних у Великій Британії втікачів, який протягом 27 років уникав судового переслідування. 80-річного Річарда Берроуза затримали після того, як він повернувся до країни з Таїланду, майже через три десятиліття після видачі ордера на його арешт. Про це повідомляє видання Guardian.

Поліція графства Чешир намагалася відстежити чоловіка з грудня 1997 року, коли він не з'явився у суді Честера, де мали розглядати звинувачення в хуліганстві та непристойному нападі. Звинувачення стосуються сексуального насильства над дітьми, яке, за ствердженнями, мало місце в дитячому будинку в Конглтоні та в Західному Мідленді між 1969 і 1971 роками.

«Наша рішучість знайти Берроуза не послабилася протягом останніх 27 років, і його арешт знаменує значний крок вперед у цій справі ... Я також сподіваюся, що його арешт буде попередженням для будь-яких інших розшукуваних підозрюваних — незалежно від того, як довго ви ховаєтесь, ми вас знайдемо», — заявив представник поліції Чешира.

Берроуза взяли під варту, йому доведеться з'явитися перед судом Честера у вівторок, 2 квітня.

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