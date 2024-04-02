Практика судів
  1. В Україні

Уряд виділив ще 5,6 млрд гривень на зведення фортифікацій

15:15, 2 квітня 2024
На зведення фортифікацій цього року Урядом вже виділено 20 млрд гривень.
Уряд виділив ще 5,6 млрд гривень на зведення фортифікацій
Джерело фото: kmu.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд виділив ще 5,6 млрд на зведення надійних фортифікацій. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час сьогоднішнього засідання Кабміну.

За його словами, на зведення фортифікацій цього року Урядом вже виділено 20 млрд гривень. Сьогодні Кабмін додав ще 5,6 млрд грн.

З них 1,1 млрд гривень виділяється для зведення фортифікацій в Донецькій області, понад 1 млрд гривень — для Запорізької області, 1,5 млрд гривень для Сумської та 300 і 400 млн гривень для Миколаївської та Херсонської відповідно.

Також Шмигаль прозвітував, що в школах облаштовано 235 укриттів за кошти, спрямовані громадам в межах державної субвенції, а цьогоріч Уряд виділяє ще 2,5 млрд грн.

Таким чином планується створити безпечні умови для офлайн-навчання орієнтовно для 300 тис. учнів.

Крім того, ще 1 млрд грн Уряд передбачив на облаштування укриттів у лікарнях.

Раніше Президент Володимир Зеленський розповів про масштабні плани з фортифікацій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Хто і скільки заробив у Вищій раді правосуддя за 2023 рік

На зарплату 16 членів Вищої ради правосуддя у 2023 році витратили більше 40 млн грн.

Суддя мобілізувався в територіальну оборону, однак колега відмовилася розглядати справи мобілізованого судді

Конфлікт спалахнув в Саксаганському районному суді Кривого Рогу.

Павло Трясун звільнився з посади заступника голови Служби судової охорони

У Службі судової охорони Павло Трясун працював з 2019 року.

Закриття кримінального провадження у зв’язку з примиренням не звільняє від сплати процесуальних витрат, понесених органом досудового розслідування – Верховний Суд

У разі згоди особи на завершення кримінального провадження у зазначеній формі, без використання своїх прав на доведення своєї невинуватості, всі процесуальні витрати, понесені органом досудового розслідування та пов’язані з розслідуванням кримінального провадження, повинна відшкодувати саме вона.

Чи тягне відсутність єдиного протоколу за результатами контролю за вчиненням злочину недопустимість доказів, отриманих в ході НСРД: позиція Верховного Суду

ККС перевірив, що на виконання постанови прокурора про проведення НСРД – контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту свідку детективом двічі вручено заздалегідь помічені грошові кошти, про що складено відповідні протоколи.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Димерлій
    Олександр Димерлій
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду