Уряд виділив ще 5,6 млрд гривень на зведення фортифікацій

На зведення фортифікацій цього року Урядом вже виділено 20 млрд гривень.

Джерело фото: kmu.gov.ua

Уряд виділив ще 5,6 млрд на зведення надійних фортифікацій. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час сьогоднішнього засідання Кабміну.

За його словами, на зведення фортифікацій цього року Урядом вже виділено 20 млрд гривень. Сьогодні Кабмін додав ще 5,6 млрд грн.

З них 1,1 млрд гривень виділяється для зведення фортифікацій в Донецькій області, понад 1 млрд гривень — для Запорізької області, 1,5 млрд гривень для Сумської та 300 і 400 млн гривень для Миколаївської та Херсонської відповідно.

Також Шмигаль прозвітував, що в школах облаштовано 235 укриттів за кошти, спрямовані громадам в межах державної субвенції, а цьогоріч Уряд виділяє ще 2,5 млрд грн.

Таким чином планується створити безпечні умови для офлайн-навчання орієнтовно для 300 тис. учнів.

Крім того, ще 1 млрд грн Уряд передбачив на облаштування укриттів у лікарнях.

Раніше Президент Володимир Зеленський розповів про масштабні плани з фортифікацій.

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