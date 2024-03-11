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Зеленський розповів про масштабні плани з фортифікацій: Три смуги завдовжки 2 тисячі км

15:47, 11 березня 2024
Президент Зеленський провів Ставку, під час якої обговорили будівництво фортифікаційних споруд.
Зеленський розповів про масштабні плани з фортифікацій: Три смуги завдовжки 2 тисячі км
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Президент Володимир Зеленський повідомив про проведення чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де обговорювалося, зокрема, будівництво фортифікації.

Також він заслухав доповіді щодо ситуації на полі бою.

"Доповіді Головкома Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича, командувачів на місцях. Куп’янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар’їнський, Південний напрямки, операції морської піхоти", - зазначив Президент.

Крім цього доповідали щодо забезпечення фронту всім необхідним міністр оборони Рустем Умєров та очільник Мінстратегпрому Олександр Камишін.

"Фактичне та майбутнє надходження снарядів, ракет та іншого озброєння. Власне виробництво", - уточнив Зеленський.

Важливою темою Ставки було будівництво фортифікаційних споруд. 

Він зазначив, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль представив звіт щодо темпів зведення нових оборонних рубежів.

"Захист у три смуги завдовжки 2000 кілометрів - масштабне завдання, але зараз темпи хороші. Розраховую на вчасне завершення", - додав Президент.

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