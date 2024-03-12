$13 000 з ухилянта за посвідчення волонтера, щоб виїхати за кордон: на Львівщині викрили ділків

На Львівщині поліція затримала організаторів незаконного каналу виїзду чоловіків за кордон.

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На Львівщині правоохоронці викрили та повідомили про підозру двом особам за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, підозрювані сприяли у незаконному переправленні чоловіка призовного віку за межі країни.

Для цього вони пообіцяли «клієнту» виготовити посвідчення волонтера, на підставі якого дані про нього вносились до системи «Шлях». Таким чином йому надавалось право безперешкодного перетину кордону.

У прокуратурі зазначили, що свої послуги ділки оцінили у 13 000 доларів США з особи.

Зловмисників затримали після отримання ним частини коштів у сумі 2 400 доларів США.

Наразі затриманим обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають, перевіряється причетність до вчинення злочину інших осіб.

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