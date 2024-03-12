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Верховний Суд висловився стосовно підстав для відмови у проведенні державної реєстрації права власності з огляду на існуванням суперечності між заявленими вимогами та документами, що їх посвідчують.

Робота над розрахунком обґрунтованої схеми посадових окладів держслужбовців продовжується – НАДС

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Щомісячна зарплата детективів і прокурорів САП приблизно відповідає зарплаті на лінії фронту – Анастасія Радіна пояснила, чи вистачить бюджету

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У КПК виправлять недоліки технічного характеру

Зокрема, у статті 309 КПК формулювання виправлять на «інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді».

  1. В Україні

$13 000 з ухилянта за посвідчення волонтера, щоб виїхати за кордон: на Львівщині викрили ділків

12:06, 12 березня 2024
На Львівщині поліція затримала організаторів незаконного каналу виїзду чоловіків за кордон.
$13 000 з ухилянта за посвідчення волонтера, щоб виїхати за кордон: на Львівщині викрили ділків
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На Львівщині правоохоронці викрили та повідомили про підозру двом особам за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, підозрювані сприяли у незаконному переправленні чоловіка призовного віку за межі країни.

Для цього вони пообіцяли «клієнту» виготовити посвідчення волонтера, на підставі якого дані про нього вносились до системи «Шлях». Таким чином йому надавалось право безперешкодного перетину кордону.

У прокуратурі зазначили, що свої послуги ділки оцінили у 13 000 доларів США з особи.

Зловмисників затримали після отримання ним частини коштів у сумі 2 400 доларів США.

Наразі затриманим обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають, перевіряється причетність до вчинення злочину інших осіб.

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