$13 000 с уклониста за удостоверение волонтера, чтобы выехать за границу: на Львовщине разоблачили дельцов

Во Львовской области полиция задержала организаторов незаконного канала выезда мужчин за границу

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Во Львовской области правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении двум лицам по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, подозреваемые способствовали незаконной переправке мужчины призывного возраста за пределы страны.

Для этого они пообещали «клиенту» изготовить удостоверение волонтера, на основании которого данные о нем вносились в систему «Шлях». Таким образом, ему предоставлялось право беспрепятственного пересечения границы.

В прокуратуре отметили, что свои услуги дельцы оценили в 13 000 долларов США с человека.

Злоумышленники были задержаны после получения части средств на сумму 2 400 долларов США.

Задержанным избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются, проверяется причастность к совершению преступления других лиц.

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