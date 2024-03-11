В Киеве на Днепровском спуске 12 марта частично ограничат движение транспорта

Специалисты будут осуществлять противооползневые работы.

Источник фото: ternopilcity.gov.ua

В Киеве во вторник, 12 марта, с 11:00 до 17:00 на Днепровском спуске частично ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в КГГА.

Как отмечается, специалисты коммунального предприятия «Специализированное управление противооползневых подземных работ» в указанный промежуток времени будут осуществлять противооползневые работы с использованием специальной техники вдоль Днепровского спуска.

Участников дорожного движения просят учесть ограничения при планировании маршрута.

Также мы писали, что в Киеве ограничат движение пешеходов вблизи станции скоростного трамвая «Александры Экстер».

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